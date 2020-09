Los latinos son estúpidos como los negros: cita de libro que exhibe racismo de Trump

Donald Trump, presidente Estados Unidos, asegura que los latinos y los negros son “estúpidos”, entre otros comentarios racistas, según el libro de memorias de Michael Cohen, exabogado personal del mandatario republicano, quien lo describe como “tramposo, mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un depredador y un estafador”.

En el libro "Disloyal: A Memoir" (Desleal: unas memorias), cuyos fragmentos fueron publicados por The Washington Post antes de la publicación, prevista para el próximo martes, Trump suma nuevos ataques contra la comunidad latina y afroamericana.

En 432 páginas, Cohen se describe como el “matón designado” de Trump y también analiza su condena de tres años de prisión por haberle mentido al Congreso al violar las leyes de campaña.

En su encuentro con Trump, el magnate le dijo que México mandaba a Estados Unidos narcotraficantes, criminales y violadores y que por eso quería levantar un muro.

Sus hijos querían que su padre se retirara de la campaña presidencial porque estaban preocupados debido a que su retórica estaba “matando a la empresa” familiar.

Sin embargo, el abogado aseguró que a su cliente no le preocupaba eso porque sus negocios no se verían afectados, ni tampoco su campaña. “Además, nunca obtendré el voto hispano”, dijo el republicano, según el libro de Cohen. “Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente”, aseveró.

El libro refleja varios ataques de Trump hacia los afroamericanos y su predecesor, Barack Obama. “Dime un país dirigido por una persona negra que no sea un idiota”, dijo el presidente, según Cohen. Además recordó que el magnate contrató a un “doble de Obama para participar en un video donde Trump menosprecia al primer presidente afroamericano del país”.

El abogado explicó que Trump siente admiración por el presidente ruso Vladimir Putin, por su capacidad de “apoderarse de una nación entera y dirigirla como si fuera su empresa personal, como la Organización Trump, de hecho”, argumentó.

“Desde lluvias doradas en un club sexual de Las Vegas, a fraude fiscal, a acuerdos con funcionarios corruptos de la otrora Unión Soviética… no sólo fui testigo del ascenso del presidente: fui un participante activo e impetuoso”, aseguró el exabogado de Trump.

EL PELIGRO

La compañera de fórmula del candidato demócrata, Joe Biden, para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, Kamala Harris, dijo que la interferencia extranjera, los cuestionamientos de Trump sobre las elecciones y la supresión de votantes podrían costarles a ella y a Biden la Casa Blanca en noviembre.

“Soy realista sobre esto. Joe también lo es”, dijo la senadora de California durante una entrevista con el programa “State of the Union”, de la cadena CNN, transmitido este domingo. Agencias

Fuente: El Financiero