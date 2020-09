10 frases emblemáticas de Quino que siempre serán recordadas con simpatía

La idea de que no podía existir humor sin una pizca de maldad era parte de la filosofía del dibujante

Quino, quien recibiera muchos de los premios del mundo, y entre ellos fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, 2014, y en el mismo año fue investido como de Caballero de la Legión de Honor de Francia, creó un mundo de imágenes y palabras que son parte del imaginario universal.

Frases como: “Al final ¿Cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante, o la vida se lo lleva por delante a uno?”, y “No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta”, son emblemáticas en la obra del artista argentino.

Aquí te anotamos otras que nadie que se haya acercado a Mafalda y a sus amigos, olvidará.

“Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno”.

“Hay más problemólogos que solucionólogos”.

“¿Y cuál es el gran mal del mundo? Lo tengo clarísimo: la ambición de poder y de dinero. Es la madre de todas las desgracias que han sucedido y se sucederán”.

“¿Y puede haber humor sin un poco de maldad? No. El humor requiere cierta maldad, una dosis pequeña, pero maldad al fin y al cabo. Se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico”.

“¿No te duele un poco decirle subdesarrollado al país? ¿Y qué quieres que le diga? Un país amateur”.

“Como siempre; apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión”.

“El problema es que hay más gente interesada que gente interesante”.

“Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría”.

“¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?”.

Pero estas son unas pocas frases del maravilloso mundo edificado por Quino, un ser en el que destacan divertidísimos y variados apuntes sobre la religión, la muerte, las dictaduras militares, el poder, la vida, el amor, la amistad, el juego y los sueños.

Un día, el padre de Mafalda, señaló: “Tengo muy clara cuál es mi mayor bondad. Cada día, muchos padres me agradecen que, gracias a Mafalda, sus hijos empezaron a leer. Eso es lo mejor que he hecho en mi vida. El humor que he dibujado ha servido para algo”.

Con informaciòn de: El Universal