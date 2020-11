VIDEO: Adorable perrito le ofrece su cama a compañero enfermo

El conmovedor momento en que uno de los perros de la familia ofrece su cama a su compañero enfermo quedo grabado por las cámara de vigilancia del interior de la vivienda de una familia de Hopatcong, Nueva Jersey.

cámara de vigilancia del interior de la vivienda de una familia de Hopatcong, Nueva Jersey, registró el adorable momento en que uno de los perros de la familia ofrece su cama a su compañero enfermo.

El protagonista de esta escena se llama Spanky y es un Pitbull de seis años. Spanky se dio cuenta de que Roman, otro Pitbull de ocho años, no era el mismo de siempre desde que se enfermó, así que, en un gesto de amabilidad, arrastró su cama para hacérsela más accesible y pudiera descansar.

Desde el momento en que se convirtieron en hermanos, Spanky siempre se ha apoyado en su hermano mayor Roman y le sigue allí donde va. Roman es su colchón de seguridad.

El día que Roman comenzó a sentirse mal, sus dueños se dieron cuenta de que tenía la oreja un poco hinchada, así que acudieron al veterinario y programaron una cirugía. Pero, mientras ese día llegaba, su oreja se iba poniendo peor, al igual que el estado de ánimo de Roman.

Los días siguientes en los que Roman estaba cada vez más decaído, Spanky comenzó a ser más amable con él. Fue entonces cuando tuvo lugar la escena que grabaron las cámaras de vigilancia de los perros.

Jillian Rogers, la dueña de los Pitbull, dijo: "Mi hermana fue la que me dijo que fuera a ver la cámara y cuando lo hice me derretí de amor. He visto el vídeo un millón de veces".

Fuente; Excelsior