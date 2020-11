Joe Biden supera a Trump por 7.2 puntos: Sondeos

De acuerdo con los más recientes promedios de sondeos de RealClearPolitics, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, supera a Donald Trump por 7.2 puntos en la jornada electoral de este martes 3 de noviembre.

Los datos presentados para las elecciones de Estados Unidos de 2020 indican que Joe Biden va con ventaja con una media de 2.3 en los estados clave para estas elecciones: Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. En contraste, Donald Trump tiene la delantera por un margen estrecho de 0.2 puntos en Carolina del Norte.

Joe Biden encabeza los sondeos de Florida en 2.3 puntos. En cuanto a Pensilvania, su ventaja es de 1.2 puntos. En Michigan es de 4.2 puntos, en Wisconsin de 6.7 y en Arizona de 0.9 puntos.

Las elecciones de Estados Unidos se basan en el Colegio Electoral, órgano integrado por 538 delegados, que eligen los estados con base en su población. El candidato que resulte ganador en cada estado, así sea por un sólo voto, se lleva todos los compromisarios.

Los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos pueden obtener el puesto con 270 delegados. Según el sitio RealClearPolitics, Joe Biden podría lograr con facilidad 216 delegados. Donald Trump, en contraste, tendría 125 y quedarían en juego 197.

Este martes 3 de noviembre se viven las elecciones en Estados Unidos donde se elegirá si Donald Trump permanece por un periodo más al frente del país o si el ex vicepresidente en la gestión de Barack Obama regresa a los demócratas a la Casa Blanca.

En las pasadas elecciones de 2016 todos los medios importantes de Estados Unidos como The New York Times, The Washington Post, Politico, FiveThirtyEight, entre otros, daban una victoria segura a Hillary Clinton. Sin embargo, Donald Trump dio la sorpresa y venció sin problemas a la esposa del ex presidente Bill Clinton.

Por ende, los pronósticos que dan una victoria a Joe Biden han sido tomados con reservas, evitando dar una ventaja clara a un candidato sobre otro.

Fuente: SDP