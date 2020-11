Vamos ganando pero están tratado de robar las elecciones: Trump

Después de horas de silencio en la red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje advirtiendo intento de robo en las elecciones. Aunque aclaró que no lo permitirían.

"Vamos en GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después del cierre de las urnas!", compartió en un mensaje de Twitter que rápidamente fue difundido por sus seguidores.

Anteriormente, había anunciado a través de la misma red social que hará "una declaración, ¡una gran victoria!".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!