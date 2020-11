¿Cuándo anunciarán al ganador en la elección presidencial de Estados Unidos?

El martes 3 de noviembre de 2020 se realizaron elecciones presidenciales en Estados Unidos y una de las inquietudes más recurrentes es cuándo se sabe quién fue ganador de los comicios, ¿ganará Donald Trump, del partido Republicano, o Joe Biden, del partido Demócrata?

Sin embargo, el proceso de elección de un presidente tras las elecciones no termina este 3 de noviembre de 2020 en la noche, pese a que medios como AP, The New York Times, entre otros, suelen anunciar a un ganador en la víspera por tener información para predecir la tendencia de voto.

Lo que realmente ocurre tras la votación es que cada estado continúa contando el voto popular y certificando los resultados durante semanas después del día de las elecciones. La duración de este proceso depende de cada estado, pero el resultado oficial de las elecciones presidenciales se sabe hasta enero de 2021.

Por ejemplo, en Delaware se declara a un ganador dos días después de la elección. En contraste, Nueva York y California certifican sus resultados en un periodo mayor de tiempo, presentando su informe el 7 y 11 de diciembre, respectivamente.

Luego de que los estados certifican sus resultados, los integrantes del Colegio Electoral realizan un convenio el 14 de diciembre, en sus estados, para determinar un voto por un presidente y vice presidente, con base en lo que eligió la población. En este caso, si un candidato venció por apenas un voto al otro, de todas formas el estado completo va hacia el ganador.

Todo esto significa que no necesariamente gana el candidato con el mayor número de votos, sino el que gana los estados con mayor número de votos electorales en el Colegio. El estado con menos votos electorales es Alaska, con 3, y el que más tiene es California, con 55.

Estos resultados se entregan posteriormente al Capitolio, y el 6 de enero de 2021 la Cámara de Representantes y el Senado se reunirán para una sesión para contar los votos del Colegio Electoral.

Cuando estos votos se cuenten y se reciba una mayoría de 270 delegaciones, el vice presidente anuncia los resultados. Es con esto que se hace oficial al ganador de las elecciones.

Por último, el candidato ganador tomará posesión como presidente junto con su vicepresidente el 21 de enero de 2021.

Fuente: SDP Noticias