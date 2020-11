Hay fraude en la elección: Donald Trump

Donald Trump aseguró que está sucediendo algo “muy extraño” en el conteo de votos de la elección presidencial, pues en las horas posteriores al cierre de las casillas lideraba algunos de los estados clave para la victoria y este 4 de noviembre por la mañana la ventana se ha esfumado.

Además, el candidato republicano volvió a criticar el sistema de votación por correo de Estados Unidos, sugiriendo que las autoridades electorales podrían hacer un fraude por esta vía para favorecer a su contrincante del Partido Demócrata, Joe Biden.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Donald Trump aseguró que anoche tenía una ventaja sólida en muchos de los estados más importantes de la elección, precisamente donde los demócratas tienen el control de las instituciones. Además, se lanzó contra las casas encuestadoras por fallar en sus predicciones.

“La ventaja desapareció en cada uno de los estados, mientras boletas aparecidas por sorpresa de entre los basureros se añadían al conteo. Muy extraño. Y los “encuestadores” se han equivocado completa e históricamente”.

Donald Trump

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!