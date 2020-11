Con 270 votos Joe Biden queda victorioso en las elecciones en EEUU (VIDEO)

El político Joe Biden ha sido coronado como el virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos luego de obtener más votos que el candidato y actual presidente Donald Trump.

Este veredicto se confirma luego de que el representante Demócrata ganara oficialmente los sufragios correspondientes al estado de Pensilvania.

Con ese número Joe Biden logró pasar de los 264 a los 273 votos, en tanto que Trump se quedó con solo 214 sufragios.

Con ello, Biden se convirtió en el presidente número 46 de los Estados Unidos, esto al ganar estados clave como California, Arizona y Nueva York, entidades que le permitieron superar los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral.

Pareciera que las aspiraciones de reelección de Donald Trump están completamente sepultadas, pero aún no hay nada escrito en estas elecciones.

Aunque este resultado es favorable para el también exvicepresidente, aún falta la reunión oficial de los “compromisarios” del Colegio Electoral. Ellos serán quienes den otro veredicto.

Por otra parte, aunque en ese organismo se le otorgue el triunfo a Joe Biden, él aún tendrá que enfrentarse a las diversas impugnaciones promovidas por el equipo de campaña de Donald Trump.

Cabe recordar que el miércoles 4 de noviembre el magnate, inconforme con las elecciones realizadas en Estados Unidos, refirió que pedirá las revisiones de los votos en estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

“Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, la Mancomunidad de Pensilvania (que no permitirá observadores legales), el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una gran ventaja de Trump”, expresó el mandatario en un mensaje parcialmente restringido por la plataforma Twitter.

“Además, por la presente reclamamos al estado de Michigan si, de hecho, hubo una gran cantidad de votos arrojados en secreto, como se ha informado ampliamente. Estamos ganando a lo grande en Pensilvania, pero el Secretario de Estado acaba de anunciar que quedan millones de boletas por contar”, aseveró en otro tuit.

La entidad de Nevada, ubicada en el desierto occidental del país vecino, tardó varios días en avanzar con el conteo de votos relacionado a la elección del nuevo mandatario norteamericano.

Esto se debió a que se siguieron recibiendo los sufragios de las personas que decidieron participar políticamente a través del voto por correo.

Pese a que es un mecanismo legal instaurado desde la Guerra de Secesión, el todavía presidente Trump no ha dudado en descalificarlo. Incluso arremetió contra el sistema electoral del país que gobierna y lo tachó de corrupto durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....