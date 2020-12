Reino Unido primer país en aprobar vacuna de Pfizer

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés) aprobó la aplicación de la vacuna contra la Covid de Pfizer. El Reino Unido, fuera de los protocolos de la Unión Europea, va a la vanguardia, pues se adelanta a los planes de los Veintisiete, quienes esperaban la autorización programada para el 29 de diciembre.

De este modo, la nación dirigida por Boris Johnson se convierte en el primer país del mundo occidental que inicia la vacunación contra la Covid-19 –China y Rusia han emprendido procesos similares– y el primero del mundo en aprobar el suero de Pfizer. Reino Unido empezará a administrar la vacuna, de la cual ha adquirido 40 millones de dosis y cuya efectividad es del 95%, a partir de la semana próxima.

“El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de aprobar la vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech para su uso”, anunció el gobierno británico.

“Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA”, señaló el comunicado divulgado por el Ministerio de Sanidad. Los expertos del organismo regulador “han concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad”, continúa la nota, a lo que los reguladores añaden que la aprobación se ha hecho “sin omitir procedimientos”.

“La ayuda está en camino”, escribió el secretario de Sanidad británico, Matt Hancock en su cuenta de Twitter. Los hospitales británicos están preparados para recibir un suministro inicial de 800.000 dosis del suero y empezar la campaña de vacunación a partir de la semana que viene.

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.