Le llueven las criticas: abuelita cobra más que una niñera por cuidar a su nieto

Una abuelita en Australia se ha colocado en el ojo del huracán después de revelar que le cobra a su hija por cuidar al nieto. Aseguró que disfruta pasar tiempo con el pequeño, pero que prefiere recibir una cantidad de dinero por hora. Tras compartir su dilema en línea, fue etiquetada como codiciosa e irracional. ¿Tú qué opinas?

En una publicación en Reddit, la mujer comentó que su hija, trabaja cinco días a la semana durante 8 horas diarias, y le preguntó si estaría dispuesta a cuidar de su pequeño 2 o 3 días durante la semana; ella respondió que sí. Sin embargo, le explicó que lo haría a cambio de un pago de $15 dólares por hora, lo que se traduce en poco más de 7 mil pesos si cuida de su nieto por 3 días.

"No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa. Necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Mientras trabajo en casa, no puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo", escribió la abuelita anónima, quien además dijo que su hija aceptó darle 10 dólares por hora, en lugar de 15.

Reacciones

La mayoría de los usuarios la criticaron al instante por su falta de empatía, asegurando que no exigiría una cantidad tan escandalosa de dinero si de verdad adorara a su nieto.

"Sólo di que no quieres cuidar niños", "¿Quieres cobrarle a tu hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a tu nieto? Si no quieres hacerlo di que no y deja que busque a alguien más", fueron un par de comentarios que recibió.