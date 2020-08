Beatriz G. Müller vuelve a despertar el odio en Twitter

Beatriz Gutiérrez Müller salió a la defensa de su hijo, pero también preguntó a Twitter por qué se permite el odio contra su hijo, el cuál es menor de edad

Ello bastó para que la atacaran con ferocidad, con demasiados insultos y, desde luego, con el odio que solo el fanatismo genera.

Ninguno de los ‘argumentos’ utilizados contra la señora Gutiérrez Müller tiene validez. Veamos.

(i )Que los tuiteros que se meten con el pequeño ejercen su libertad de expresión y debe respetarse

Es Falso. La libertad, que es al mismo tiempo responsabilidad, tiene límites. Así las cosas, la ley y la ética prohiben agredir, acosar, difamar, ofender a los menores de edad. Twitter falla al permitirlo y debería sancionársele. Conste: Beatriz jamás se ha quejado de que la ataquen a ella. Le tiene sin cuidado lo que piensen de su persona. Pero no dejará de defender a su hijo. Eso no. No solo tiene razón al hacerlo, sino que merece un reconocimiento por ello.

(ii) Que se atacaban igual a los hijos menores de edad de Fox, Calderón y Peña Nieto

Es falso. Vicente Fox durante su administración no tuvo hijos o hijas menores de edad. Felipe Calderón, sí. Enrique Peña Nieto solo como precandidato o en los primeros meses de su gobierno. Los hijos e hijas de estos ex presidentes llegaron a recibir críticas, algunas hirientes, pero la prudencia se impuso.

Recuerdo que fue particularmente fuerte el linchamiento de una hija de EPN cuando defendió a su papá, con el argumento de la prole, porque se le cuestionaba que no supiera mencionar tres libros. En lo personal me negué a partaicipar en eso y, por fortuna, pronto cesaron los ataques. Al hijo de Calderón alguna vez se le dibujó vestido de militar como su papá, pero no hubo acoso generalizado. Margarita Zavala y su esposo no me dejarán mentir. Lo que hoy ocurre con el hijo de Beatriz y Andrés Manuel nunca lo habíamos visto. Debemos denunciarlo.

(iii) Que Beatriz hace mal al defender a su hijo porque solo provoca más críticas al gobierno de AMLO

Jamás una madre se equivocará si defiende a su hijo. Si por lo ello paga el costo de que masivamente se le insulte y calumnie, lo pagará. Beatriz Gutiérrez Müller cumple con su conciencia, que está por encima de lo que más le convenga al gobierno encabezado por su marido, el presidente López Obrador.

Fuente: SDP Noticias