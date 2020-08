Niega Claudia que busque imponer autoritarismo: Cabildo avaló expulsión de Libertad Aguirre

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco mencionó que el Cabildo fue quien aválalo el cambio de la regidora de Morena Libertad Aguirre Junco por el regidor del PT, Ángel Rivera Ortega en la Comisión de Patrimonio, por lo que descartó haber realizado una imposición autoritaria.

En rueda de prensa, Rivera Vivanco exhortó a los regidores a investigar la definición de la palabra autoritario, pues lo que avaló el Cabildo el viernes pasado simplemente fue una acción de inclusión en la comisión a un miembro del partido Petista, con el fin de continuar con un modelo incluyente.

Asimismo, aseguró que este tipo de acciones se han visto reflejadas en lo que va de su gobierno, pues hasta decisiones que son de su competencia las ha preferido pasar por Cabildo.

“Por su comentario que revisen que significa la definición, me parece importante en este modelo de gobierno no es un lema cuando es de inclusión de que nadie más se quede atrás, por supuesto el Cabildo puede proponerlo, votarlo, en ese sentido lo hemos y lo continuaremos haciendo, (...) me parece que son opiniones a título personal en el calor de la política”, dijo

Por su parte el Secretario de Gobernación Municipal, Rene Sánchez Galindo, defendió el cambio de integrantes de la comisión al asegurar que las modificaciones representan al lopezobradorismo el cual ganó las elecciones presidenciales en el año 2018.