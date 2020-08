Aun no se ha adjudicado licitación para mejorar imagen urbana del Centro: Claudia

Informó que la licitación se lanzó a finales del mes de julio, esto pues el fallo se otorgaría el pasado 13 de agosto, sin embargo ese proceso aún no está concluido.

La presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco dio a conocer que aún no se le ha asignado a ninguna empresa la obra de mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico, misma que beneficiará al ambulantaje.

En rueda de prensa, Rivera Vivanco informó que la licitación se lanzó a finales del mes de julio, esto pues el fallo se otorgaría el pasado 13 de agosto, sin embargo ese proceso aún no está concluido.

“La licitación salió hace 20 días, no hay al día de hoy una empresa que haya tenido ya la adjudicación en la revisión el fallo de las empresas que se inscribieron que fueron cinco no cubrieron con la solicitud, pero al día de hoy no está adjudicada”, dijo.

Esto luego de que CAMBIO informó que la licitación había sido publicada un día después de haber otorgado el fallo de la licitación.