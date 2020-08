Claudia denuncia ante la FGE a dos regidores extorsionadores, pero mantiene el misterio de los nombres

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco dio a conocer que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los dos regidores que solicitaron 3 millones de pesos por votar a favor del ‘guardadito’ de 500 millones para reactivación económica; además de que se negó a dar los nombres de los involucrados bajo el pretexto de que en su administración no habrá linchamiento político.

En rueda de prensa, Rivera Vivanco aseguró que en lo que va de su administración se han generado varios casos de corrupción por los regidores, esto debido a que son actores políticos que han emanado de otros partidos políticos.

“Las denuncias de los delitos y que es que algo que hemos denunciado, practicas con las que no coincidimos se denuncian y se llevan a cabo a través de las instituciones legales, (...) a mi no me tocará juzgarlo ni lo hare con mecanismo de linchamiento político, lo mismo ocurre no evidencio a la persona si no el delito”, dijo