Claudia dice que ya denunció a regidores extorsionadores, pero calla los nombres

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, dio a conocer que denunció a los dos regidores que le solicitaron tres millones de pesos por otorgar su voto a favor para aprobar el ‘guardadito’ de 500 millones de pesos, aunque evitó dar nombres de quiénes fueron los morenistas extorsionadores, bajo el pretexto de no buscar generar ‘linchamiento político’.

Asimismo, comentó que serán las autoridades competentes quienes se encarguen de otorgar dicha información, ya que serán quienes determinen las sanciones correspondientes para los regidores, esto, pues su administración es ajena a realizar investigaciones, por lo que sólo otorgará las pruebas de extorsión.

La presidenta municipal también reiteró que, en lo que va de su gobierno, se han generado varios casos de corrupción por parte de los regidores, debido a que son actores políticos que han emanado de otros partidos políticos.

“Las denuncias de los delitos, que es que algo que hemos denunciado, prácticas con las que no coincidimos se denuncian y se llevan a cabo a través de las instituciones legales, (...) a mí no me tocará juzgarlo ni lo haré como mecanismo de linchamiento político, lo mismo ocurre, no evidencio a la persona, sino el delito”, dijo.

Esto se debe a que, la semana pasada, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco denunció que dos regidores que conforman el denominado G5 solicitaron tres millones de pesos para aprobar la reorientación de presupuesto, con la cual se pretende reactivar la economía en el municipio.

Rivera Vivanco denuncia amenazas por delatar corrupción

Aunado a esto, la presidenta municipal acusó que ha recibido amenazas tras evidenciar los actos de corrupción que involucran a dos regidores, esto por medio de declaraciones, discusiones en sesión de Cabildo y discursos.

“Si los gritos que se dan en el ámbito del debate de la arena pública cuentan, sí, algunas lo hacen con ese estilo, algunas de otras maneras”, finalizó