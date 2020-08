Descarta Claudia imposición en la Comisión de Patrimonio (VIDEO)

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco descartó una imposición por el cambio de integrantes de la comisión de Patrimonio y Hacienda, entre la regidora Libertad Aguirre Junco y el del PT, Ángel Rivera Ortega, pues aseguró que fue una decisión que tomó el Cabildo.

En rueda de prensa, la alcaldesa mencionó que lo que avaló el Cabildo sólo fue una “inclusión”, al integrar dentro de la mesa de trabajo a un regidor emanado del Partido del Trabajo, mismo que contribuyó para que en el año 2018 la Coalición Juntos Haremos Historia se impusiera como ganador de las elecciones presidenciales.

Asimismo, comentó que esto se ha reflejado en todo momento dentro de su gobierno, en donde las decisiones que le competen definir como presidenta municipal, las traslada al Cabildo para demostrar que es un gobierno incluyente.

Por ello, Claudia Rivera Vivanco aseveró que las acusaciones de autoritaria, que realizaron los regidores emanados del PAN y del grupo G5, son “sólo dichos”, pues el Cabildo fue quien definió el cambio dentro de la comisión.

“Por su comentario, que revisen qué significa la definición, me parece importante en este modelo de gobierno, no es un lema cuando es de inclusión, de que nadie más se quede atrás. Por supuesto, el Cabildo puede proponerlo, votarlo, en ese sentido, lo hemos y lo continuaremos haciendo, (...) me parece que son opiniones a título personal en el calor de la política”, dijo.

El pasado viernes, el Cabildo aprobó el cambio de la regidora Libertad Aguirre Junco por Ángel Rivera Ortega, en la Comisión de Patrimonio y Hacienda, para tener la mayoría y tener la comisión a modo para aprobar sus estados financieros, pues en junio y julio fueron rechazados a causa de un subejercicio.

Sánchez Galindo defendió el cambio de integrantes

Por su parte, el secretario de Gobernación municipal, Rene Sánchez Galindo, defendió el cambio de integrantes de la comisión, al asegurar que las modificaciones representan al lopezobradorismo, el cual ganó las elecciones presidenciales en el año 2018.

“Es un partido que apoyó al proyecto obradorista que emanamos por muchísimos años, el hecho de que llegue el PT, es honrar un voto popular, porque quien ganó en 2018 es el movimiento obradorista y el que sigue arriba en la preferencia de la ciudadanía”, finalizó.