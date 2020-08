Licitación de obras de 5 de Mayo para ambulantes se declaró desierta

La edil emanada de Morena mencionó que “la licitación salió hace 20 días , no hay, al día de hoy, una empresa que haya tenido ya la adjudicación; en la revisión, el fallo de las empresas que se inscribieron, que fueron cinco, no cubrieron con la solicitud”.

Las cinco empresas que participaron en la licitación para realizar el mejoramiento de la imagen urbana de la calle 5 de Mayo, entre calle 18 Oriente-Poniente y Avenida Reforma, no cumplieron con los requisitos, por lo cual fue declarada desierta, así lo informó la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.

En rueda de prensa, la edil emanada de Morena mencionó que esto fue definido el día 13 de agosto, fecha en la cual se otorgaría el fallo de la licitación, por lo cual, los trabajos de remodelación no se podrán ejecutar el próximo 20 de agosto.

Asimismo, mencionó que la licitación fue publicada a finales del mes de julio y no el 14 de agosto, por lo que reiteró que todas las adjudicaciones que ha emitido el gobierno municipal se han transparentado.

“La licitación salió hace 20 días, no hay, al día de hoy, una empresa que haya tenido ya la adjudicación; en la revisión, el fallo de las empresas que se inscribieron, que fueron cinco, no cubrieron con la solicitud, pero al día de hoy no está adjudicada”, dijo.

Esto, luego de que ayer, CAMBIO publicó que la adjudicación para la obra de la remodelación de la imagen urbana del Centro Histórico, la cual beneficiará a los ambulantes, se emitió en total opacidad, pues el fallo del concurso se dio el 13 de agosto, sin embargo, fue hasta el 14 de agosto cuando se dio a conocer públicamente la licitación pública estatal.

Cabe destacar que dicha obra de mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico, tendrá un costo de 38 millones de pesos, de acuerdo con el informe presupuestal de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, en poder de esta casa editorial.