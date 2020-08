René vigilará que ambulantes no se instalen en el CH… los domingos (VIDEO)

El secretario de Gobernación municipal, Rene Sánchez Galindo, anunció que el Ayuntamiento de Puebla se alineará al decreto de la reactivación económica, por lo que los domingos vigilará que los ambulantes no se instalen en el primer cuadro de la ciudad.

En rueda de prensa, Sánchez Galindo mencionó que, por ello, su dependencia, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), iniciaron con operativos para inhibir la presencia del comercio sobre la vía pública, tal como sucedió el pasado domingo.

Asimismo, mencionó que la Segom, con dichos operativos, tratará de regular al ambulantaje, que a más de un año de gobierno, ha superado a su dependencia, pues el ambulantaje continúa colocándose en el Centro Histórico

Sin embargo, salió en defensa del ambulantaje y pidió no estigmatizarlos, pues el gobierno municipal, al igual que el federal, busca regularlos. “es el resultado de una política económica equivocada”.

“En este gobierno, tanto federal como municipal, no estigmatizamos al comercio en vía pública, pero sí buscamos su regulación, como primer punto importante es la salud y honrando este decreto no se instalaron este domingo (…). Hago un llamado a no considerar al comercio informal como el mal en sí mismo, es el resultado de una política económica equivocada, que generó que la riqueza se concentrara en pocas manos, en lugar de tener conductas criminales, ocupan las calles para hacer comercio”, dijo.