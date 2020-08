Pese a la nueva normalidad, comercio formal enfrenta bajas ventas: Canaco

"Las ventas están deprimidas, está pasando un fenómeno que nunca se había visto en el Centro Histórico, no hay liquidez" lamentó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (CANACO), Marco Antonio Prósperi quien señaló que a pesar de que ya se dio una reactivación económica las ganancias todavía no son suficientes.

En entrevista con Informativo 102.1 el presidente de la CANACO refirió que el proceso para que el comercio formal pueda levantarse de la crisis económica provocada por la pandemia será lento, pues los negocios no han tenido un repunte en sus ventas pese a la reactivación económica, por lo que Prósperi Calderón mencionó que hasta finales de este año podría mejorarse la productividad, por mientras calificó las ventas en estos días como "deprimidas".

"Las ventas están deprimidas a pesar de la circulación de poblanos, dentro de los negocios están las ventas bajas, no hay gente, está pasando un fenómeno que nunca había visto en el Centro Histórico que es que los mismos empleados están fuera de los negocios con protocolos, con el gel antibacterial en la mano incitando a los clientes a pasar, es evidente que no hay liquidez, las personas no están gastando o simplemente no tienen dinero para gastar" lamentó Marco Antonio Prósperi.

A su vez, reveló que alrededor del 10 por ciento de negocios en el Centro Histórico no han regresado a la Nueva Normalidad por temas de protocolos de higiene que todavía no se encuentran listos y también porque ya las instalaciones se encuentran vacías, pues mencionó que en diferentes puntos del corazón de la capital existen varios comercios con letreros de "Se renta".

Además, mencionó que no todos los negocios van a sobrevivir en esta nueva normalidad, pues comentó que algunos tendrán que cerrar ante la falta de liquidez por lo que les será imposible continuar pagando servicios y nóminas.

"El regreso es complicado, en estos meses prácticamente de aquí a noviembre muchos negocios van a cerrar porque les será imposible continuar pagando nominas, servicios. Nosotros calculamos que un 10 por ciento de comercios en el Centro Histórico aún no abren por temas de protocolos o porque ya están vacíos" informó.

De igual forma Prósperi Calderón puntualizó que el comercio establecido ha sido responsable en cuanto a los protocolos y medidas de sanidad, con el fin de evitar un rebrote de COVID-19, pues señaló que se han mantenido al margen de lo que el gobierno del estado ha estipulado en cuanto a la reactivación económica.

"Después de 10 días de regreso el comercio formal ha sido responsable, los dos domingos hemos cerrado como se dictó, estamos acatando este pacto que el gobernador nos pide, tenemos horarios restringidos y la gran mayoría cierra a las 6 de la tarde, el 90 por ciento por el pacto y por temas de seguridad, en ese sentido hemos sido cumplidos" comentó.

Por último el presidente de la CANACO señaló que el comercio formal espera que a finales de este año sus ventas puedan mejorar, principalmente en el periodo del "Buen Fin" el cual, adelantó que a finales de septiembre se estará anunciando los detalles ya que, se prevé que dure una semana y no sólo 4 días con el propósito de apoyar la economía de los negocios.