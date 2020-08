No habrá permisos para ambulantes el 15 y 16 de septiembre ante la pandemia

De acuerdo secretario de Gobernación Municipal, Rene Sánchez Galindo las autoridades sanitarias ordenaron que no haya permisos para el ambulantaje los días 15 y 16 de septiembre

El secretario de Gobernación Municipal, Rene Sánchez Galindo, anunció que no habrá permisos para los ambulantes los días 15 y 16 de septiembre, toda vez que las autoridades sanitarias estatales y federales lo ordenaron; además de que anunció que si habrá celebración en el Palacio Municipal con poca afluencia de personas.

En rueda de prensa virtual, Sánchez Galindo mencionó que esto se acordó con el gobierno del estado, quien aún continúa trabajando en los protocolos de salubridad para llevar a cabo el Grito de Independencia.

En el cual se ha considerado evitar la colocación del ambulantaje, con el fin de evitar aglomeraciones de personas en el primer cuadro de la ciudad.

“Hasta este momento no habrá ningún permiso, (...) el trabajo con el gobierno es que habrá una celebración con carácter con poca afluencia, de esta valorando las medidas que se tomaron el 7 de agosto, por el momento no se ha tomado la decisión de otorgar permisos, lo más probable es que no se otorgaran, sin embargo estamos atentos a las disposiciones sanitarias”, dijo