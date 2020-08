Regidores del G5 critican remodelación del Centro: afectará al comercio establecido

Los regidores del G5 criticaron la remodelación del Centro Histórico, pues consideraron que es un proyecto improvisado que solo afectará al comercio establecido del primer cuadro de la ciudad.

En rueda de prensa el regidor de Morena, Edson Cortes Contreras detalló que esto se debe a la falta de planeación para invertir el presupuesto en obras, por lo cual se están realizando obras improvisadas.

Asimismo, mencionó que al no tener una empresa da pie a que el proceso de licitación caiga en corrupción, pues el fallo de esta se emitirá en 15 días.

“Actos de corrupción y mentiras, nosotros en Puebla representamos la 4 T, no permitiremos que se corrompan por personajes que se encuentran en el poder, una vez más la falta para gobernar ante la actual crisis el Ayuntamiento de Puebla ha cerrado el Centro Histórico en remodelaciones que no son prioridad, criticamos esta obra por perjudicar al comercio, no es oportuno que se realicen obras, esto puede provocar el cierre definitivo de comercios, la falta de planeación y de transparencia deja entrever que el ayuntamiento cae en prácticas de improvisación”, dijo