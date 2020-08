Escuelas poblanas condicionan entrega de libros SEP a cambio de "cuotas voluntarias"

Padres de familia y tutores de la Escuela Primaria Viezca y Ramírez, de la junta auxiliar de San Miguel Espejo en Puebla, manifestaron y denunciaron que integrantes del Comité de Padres de Familia condicionan la entrega de libros de texto gratuito SEP si no está cubierto al cien por ciento el pago de cuotas voluntarias.

De acuerdo con El Sol de Puebla, la madre de familia, Hilda Flores Reyes, quien es una de las afectadas ante la difícil situación económica por la que atraviesa su familia, debido a la pandemia y sobre todo que en dicha comunidad la mayoría vive del campo, se vio forzada a pedir un préstamo para poder cubrir los 500 pesos de “cuota voluntaria” que la escuela exige, mismo que tendrá que pagar con un rédito del 10 por ciento.

“Le pedí a Margarita Arce y a Rosaura Urcid Domínguez que me dieran permiso de solo pagar la mitad y dijeron que no porque ya mañana empiezan las clases y que si no les daba todo no me iban a entregar los libros de la SEP y a ver cómo le iba a hacer para que mi hija estudiara”, confesó.

De igual manera, reveló que el pasado viernes el diputado local de Puebla, Gabriel Biestro visitó a la comunidad para dar indicaciones sobre la entrega de libros que se realizaría en esta semana, también afirmar que, a pesar de que no se pueden quitar las cuotas voluntarias porque las escuelas tienen que solventar gastos dejó entredicho que los padres y tutores llegaran a un acuerdo con el director para únicamente pedir la mitad, tal y como lo marca la Secretaria de Educación del estado, mientras que la otra mitad hasta que se hagan las clases presenciales.

Cabe mencionar que a pesar de que el pasado 4 de agosto el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, diera a conocer que no se restringiera la inscripción o reinscripción en las instituciones educativas públicas, muchas escuelas de nivel básico en Puebla siguen haciendo caso omiso a este llamado.

Ante la situación, la señora Hilda hizo un atento llamado a las autoridades para que puedan remediar dicha situación, pues afirmó que de los más de 600 estudiantes que integran la primaria, hasta el día de hoy, sólo 69 han logrado cubrir el pago que se les exigió.

