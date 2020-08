Para El Grito, el zócalo estará limpio de ambulantes, promete René Sánchez

Debido a la pandemia COVID-19, el Centro Histórico de Puebla quedará libre de ambulantes durante los festejos patrios, toda vez que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) acatará el exhorto del Gobierno del Estado para no otorgar permisos durante el 15 y 16 de septiembre, así lo informó el titular de dicha dependencia, Rene Sánchez Galindo.

En rueda de prensa virtual, el funcionario dio a conocer que el gobierno municipal y el Gobierno del Estado ya se encuentran trabajando en los protocolos de sanidad para llevar a cabo la celebración del Grito de Independencia, en la que habrá poca afluencia de participantes.

Asimismo, Sánchez Galindo detalló que los protocolos de seguridad se realizarán conforme lo marca el Semáforo Epidemiológico, en el cual, la entidad poblana se encuentra en color naranja, por lo que aún se encuentran afinando los detalles.

Por ello, el Ayuntamiento de Puebla se encuentra analizando no otorgar permisos a los ambulantes para que se coloquen en el primer cuadro de la ciudad, tal y como sucedió el año pasado, esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

Por lo que el Cabildo, de igual manera tendrá que intervenir, pues es quien otorga los permisos para los comerciantes durante las festividades.

“Hasta este momento, no habrá ningún permiso, (...) el trabajo con el gobierno es que habrá una celebración con poca afluencia, se están valorando las medidas que se tomaron el 7 de agosto, por el momento no se ha tomado la decisión de otorgar permisos. Lo más probable es que no se otorgarán, sin embargo, estamos atentos a las disposiciones sanitarias”, dijo.

Cabe destacar que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, no descartó reunirse con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para realizar el Grito de Independencia, sin embargo, mencionó que la celebración dependerá de la evolución de la pandemia COVID-19.