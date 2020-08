Aforo en centros comerciales no ha rebasado el 30 %, afirma Acecop

Andrés de la Luz Espinosa indicó que este fin de semana no se rebasó el aforo permitido del 30 por ciento en ningún Centro Comercial.

El director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP), Andrés de la Luz Espinosa, señaló que este fin de semana no se tuvo una gran movilidad a comparación de días anteriores al no ser quincena, por lo que no se rebasó el aforo permitido del 30 por ciento en ninguna plaza.

En entrevista, el empresario confirmó que este fin de semana principalmente de los días jueves a sábado, no se rebasó el aforo permitido del 30 por ciento en ningún Centro Comercial, por lo que de dicho porcentaje apenas se tuvo una movilidad entre un 6 a un 18 por ciento en los diferentes recintos en Puebla.

"Este fin de semana estuvo tranquilo, sentimos más movilidad la semana pasada, probablemente en calles del Centro Histórico si hubo más personas pero en los Centros Comerciales no se llegó ni a un 18 por ciento de nuestro 30 por ciento de aforo permitido, creemos que se debe a que la vez pasada fue quincena" comentó Andrés de la Luz.

A su vez, el director de la ACECOP mencionó que no se tuvo clausuras al interior de ningún centro comercial, a excepción de unos restaurantes que se encontraban al exterior de unas plazas que rebasaron el aforo permitido.