En pleno regreso a clases, ¡Zoom colapsa a nivel mundial!

A escasas horas de haber iniciado con las clases de forma remota en el país, la aplicación Zoom ya colapsó por lo que la plataforma pidió a los usuarios ser pacientes, pues ya se está corrigiendo el inconveniente.

A través de sus redes sociales, Zoom dio a conocer que por el momento se encuentra resolviendo fallas técnicas, y aunque no detalló el motivo por el cual se originaron, coincide con el regreso a clases a distancia del país.

Aunque este no es un canal oficial de comunicación entre las escuelas y los alumnos, la mayoría de los colegios privados usan esta plataforma para tener videollamada entre alumnos y profesores, esta aplicación inició con su popularidad tras la pandemia, pues además se le dio un uso social.

Esta mañana más de 3 millones de alumnos de educación básica y media superior iniciaron el curso escolar 2020-2021, sin embargo, lo tuvieron que hacer a distancia por la emergencia sanitaria que afronta el país.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.