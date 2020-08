Claudia se hubiera puesto a trabajar desde que tomó protesta: González Acosta (VIDEO)

El regidor del G5 José Luis González Acosta señaló que la presidenta Claudia Rivera se hubiera puesta a trabajar desde que tomó proteste y no ahorita que se quiere reelegir

El regidor del G5 José Luis González Acosta arremetió contra la alcaldesa Claudia Rivera, ya que mencionó que debió haberse puesto a trabajar desde que tomó protesta y no subirse a los camiones y visitar zonas de alto riesgo con miras a reelegirse.

En rueda de prensa el cabildante señaló que durante todo su periodo al frente del Ayuntamiento, Rivera Vivanco no hizo nada para beneficio de los poblanos, pero ahora que se acerca el periodo electoral va a los camiones para hablar de inseguridad y lanza proyectos, lo que hace pensar que se quiere reivindicar para volver a ser presidenta municipal.

Además de recordar que al inicio de su campaña, Claudia Rivera prometió hacer obras en los puntos más lejanos y necesitados de la ciudad, pero ya lo olvidó, pues ahora busca hacer obras faraónicas en los lugares más céntricos de la capital.

Asimismo, mencionó que el peor error de la actual administración es el tema de los ambulantes, ya que no han podido controlarlos, y hay rumores de que estos pagan una cuota y esta no es transparentara en las arcas de la alcaldía, por lo que los poblanos no confían en su mandato.