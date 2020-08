¡Por fin! Claudia se pondrá a trabajar en obras para Puebla

A 22 meses de iniciar su gestión, por fin la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se pondrá a trabajar en obras para el municipio, después de ser su ‘talón de Aquiles’, y, a costa del erario municipal, echará a andar 182 obras, con una inversión de 748 millones de pesos, en busca de mejorar sus números y reelegirse en el cargo.

Esto debido a las críticas que ha recibido Rivera Vivanco por parte de personajes como Blanca Alcalá, ex presidenta municipal, y de miembros del Partido Acción Nacional (PAN), debido a la reorientación del ‘guardadito’ de 500 millones de pesos, de los cuales, el 90 por ciento irán destinados a obra pública.

Ante ello, la morenista descalificó los ataques que se han generado en su contra, asegurando que su administración, con la ejecución de 182 obras, beneficiará a la capital poblana en zonas que fueron abandonadas por administraciones pasadas, por lo que las “viejas prácticas políticas”, generadas por el ‘PRIAN’, no desprestigiarán su gestión.

“El trabajo mata grilla, estaremos enfocados, concentrados en realizar las acciones, porque para eso me ha mandatado el pueblo de Puebla, estas acciones de justicia social, que llevaban 20, 30 años o más tiempo de no ser atendidas, en eso nos enfocaremos, no en la oposición que quiera frenar el desarrollo social. Yo soy respetuosa de los lineamientos que emite el Instituto Electoral”, dijo.

En rueda de prensa virtual, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco mencionó que su administración invertirá 748 millones de pesos para obra pública, que ejecutará la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, los cuales están conformados del ‘guardadito’ y del presupuesto de dicha dependencia.

Aseguró que dicha inversión reactivará la economía de la construcción, generando 17 mil empleos dentro de las obras, como la construcción del corredor de movilidad en el Bulevar Xonaca, la rehabilitación del Centro Histórico y las diversas obras que se van a realizar en las juntas auxiliares.

182 obras se realizarán envzonas abandonadas

En su participación, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, detalló que las obras consisten en tres rubros principales, la reactivación de turismo, la cual se basa en el mejoramiento de la calle 5 de Mayo, donde se van a invertir 135 millones 920 mil 759.02 pesos.

Aunado a esto, en inversión de obra pública, como el corredor de Movilidad en Xonaca, mantenimiento menor vial, infraestructura educativa, en la cual se planea invertir 381 millones 886 mil 493 pesos, de los cuales, el 30 por ciento estará destinado en las 17 juntas auxiliares.

En cuanto al recurso de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, que asciende a 231 millones 124 mil 188.38, será utilizado para realizar las obras planeadas de la dependencia durante el 2020, como bacheo y pavimentación en la zona Centro y barrios.