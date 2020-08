Treviño se lanza contra obras de Claudia en el Centro

Fernando Treviño, presidente de la COPARMEX se lanzó en contra de las obras que hará la administración de Claudia Rivera dentro de su Ayuntamiento de Puebla, pues señaló que debieron realizarlas cuando se cerró el paso vehicular durante la pandemia.

Luego de que el gobierno municipal de la alcaldesa Claudia Rivera anunciara las obras de mejora en la Calle 5 de mayo del Centro Histórico, el presidente de la COPARMEX indicó que estas acciones podrían haberse realizado durante el tiempo que ha permanecido cerrado el primer cuadro de la ciudad, por lo que únicamente podrían repercutir en la reactivación económica de las empresas de esta zona.

"No entiendo el por qué no hicieron las obras durante este proyecto, hacerlas en este momento y generar nuevamente un problema de ventas a los comerciantes me parece que no es justo” reprochó.

Por último, Fernando Treviño pidió que esta remodelación no se les sea aplicado colores del partido político de Morena o de cualquier otro, pese a ello, mencionó que dicha administración cumpla el propósito de mejorar la imagen del Centro Histórico para el bien del municipio.