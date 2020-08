Coparmex explota contra Claudia: hubiera remodelado en pandemia

Reprochó que dichas obras planeadas por el gabinete de Rivera Vivanco no fueran llevadas a cabo con el cierre vehicular de las principales calles de la zona, como la 6 y 8 Oriente, entre otros

Fernando Treviño, presidente de la Coparmex, se lanzó contra la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pues reprochó que dicha administración ahora quiera remodelar la calle 5 de Mayo, cuando pudo realizar dicha obra durante el semáforo rojo de la contingencia, debido a que en esas fechas estuvo cerrado el Centro Histórico.

“No entiendo el porqué no hicieron las obras durante este periodo (cierre del paso vehicular), hacerlas en este momento y generar nuevamente un problema de ventas a los comerciantes, me parece que no es justo”.

En entrevista, Fernando Treviño recalcó que los comercios del Centro Histórico han sido los más golpeados por el cierre obligado debido a la pandemia por el COVID-19, por lo que reprochó que dichas obras planeadas por el gabinete de Rivera Vivanco, no fueran llevadas a cabo con el cierre vehicular de las principales calles de la zona, como la 6 y 8 Oriente entre otros.

“Si tanto previeron cerrar el Centro Histórico y traían este proyecto, no entiendo el porqué no las hicieron en ese momento”, enfatizó.

A su vez, aplaudió que exista una inversión en mejoras para las calles del corazón de la capital, pues mencionó que la ciudad, en este momento, se encuentra “hecha pedazos”, en cuanto al tema de pavimentación e iluminación en varias colonias y juntas auxiliares del municipio.

Por otro lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, se pronunció a favor de todo lo que tenga que ver con mejoras para el municipio de Puebla, pues a ellos como empresarios les genera turismo y, por ende, ventas.

“Nosotros siempre queremos que haya inversión, somos empresarios, la mejora de calles nos genera turismo y mejor visión de las cosas”, reiteró.

Sin embargo, mencionó que, en este momento de contingencia sanitaria, la situación para las empresas es complicada, por lo que espera que estas obras no alejen a los visitantes del corredor del 5 de Mayo, pues refirió que, normalmente, una persona se aleja de un lugar donde se están realizando obras.

“Son tiempos muy complicados, apenas estamos arrancando, el comercio viene desgastado, primero tenemos que ver lo que van a hacer, comentaban que iban a trabajar de noche y no sé si les va dar tiempo de tapar los hoyos que dejen, porque la gente seguirá transitando y, bueno, siempre sabemos que cuando hay obra, la gente se aleja de esta zona, tendríamos que ver de qué manera les afectará y si se podrá prevenir”.