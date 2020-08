Comerciantes se organizan para frenar obras de Claudia del CH

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, advirtió que harán todo lo necesario para frenar o aplazar las obras de remodelación del primer cuadro de la ciudad, impulsados por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por lo que su último recurso es incurrir legalmente, ya que podrían verse repercutidas las ventas de los comercios en esta zona.

En entrevista con CAMBIO, el líder de comerciantes del primer cuadro de la ciudad señaló que, hasta apenas el domingo pasado, el Ayuntamiento le notificó parte del proyecto de remodelación de obras del corazón de la capital, pues mencionó que únicamente conoce las mejoras que se llevarán a cabo en el corredor del 5 de Mayo.

“A nosotros no se nos tomó en cuenta, hace exactamente ocho días nos mostraron el proyecto y sólo nos dieron información sobre la calle 5 de Mayo, el proyecto integral no lo tenemos, tampoco otra reunión en puerta, se vuelve un tema preocupante; merecemos voz y voto en este tipo de proyectos, no sólo que nos digan que aquí está la licitación, no es correcto ni sano para la ciudadanía, si no se hace bien, puede provocar obras catastróficas”, reveló José Juan Ayala.

Asimismo, reprochó que el Ayuntamiento de Puebla, pese a la crisis económica provocada por el coronavirus, no haga uso de este tipo de recursos que son parte del erario público, por lo que teme que lo que se vaya a invertir en este tipo de obras en el corazón de la ciudad, sean “tiradas a la basura”; además, pide a las autoridades municipales no frenarlos y permitirles trabajar para recuperarse económicamente.

Empresarios esperan que la alcaldesa los llame para una reunión informativa

En este sentido, José Juan Ayala espera que, en los próximos días, junto con la Iniciativa Privada (IP), puedan tener una reunión con la alcaldesa de Puebla, para poder terminar de conocer este tipo de obras y comentarle las complicaciones que podrían suceder por la remodelación del Centro Histórico, pues éstas afectarían las próximas temporadas fuertes para los comercios.

De igual forma, en dado caso de que no se pueda entablar un diálogo con las autoridades municipales, no descartó el proceder jurídicamente como última opción, sin embargo, precisó que no quiere llegar a tales acciones, por lo que hará todo lo posible para poder esclarecer el tema.

“Seguiremos trabajando contra corriente, haremos todo lo posible, queremos establecer primero todo tipo de diálogo con las autoridades que nos quieran escuchar, no descartamos nada, la necesidad es muy grande, estaremos buscando un bloque muy importante si no se da el diálogo, tomaremos las medidas que creamos convenientes, pero ojalá y no se tenga que llegar a nada, es tan sencillo platicar, no entiendo por qué no hacerlo” comentó.