G5 pide frenar obras del Centro hasta conocer proyecto ejecutivo

Los regidores del G5 pidieron frenar las obras de la rehabilitación del Centro Histórico porque desconocen en qué consiste el proyecto e informaron que llamarán a comparecer a los cuatro secretarios encargados de las labores, con el fin de solicitarles información del proyecto ejecutivo.

En rueda de prensa, la regidora de Morena, Marta Ornelas Guerrero, mencionó que será en la comisión de Turismo, Arte y Cultura, donde los secretarios de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, la secretaria de Turismo, Mónica Prida Coppe, y el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano; además de la gerente del Centro Histórico y Patrimonio, Graciela León Matamoros, presenten el proyecto ejecutivo de la rehabilitación del Centro Histórico.

Asimismo, mencionó que las obras que se van a realizar en la calle 5 de Mayo, entre Avenida Reforma y la 18 Oriente-Poniente, así como de la 6 a la 14 Oriente-Poniente, provocarán el cierre definitivo de los negocios que se encuentran en rezago debido a la pandemia COVID-19, pues los trabajos mantendrán los accesos al primer cuadro de la ciudad clausurados.

“Hay varios problemas de cerrar el Centro Histórico, pone en riesgo la economía de los comerciantes, va a matar a los negocios porque se va a cerrar ese perímetro, (…) por ello, voy a convocar a la comisión de Turismo, Arte y Cultura a los secretarios, para que comparezcan”, dijo.

Por ello, su homólogo, Edson Cortés Contreras, mencionó que los regidores del G5 buscarán frenar dichas obras, pues al momento, ningún concejal que no sea afín a la presidenta Claudia Rivera Vivanco cuenta con el informe cronológico de los trabajos que se van a ejecutar, por lo que solicitó detener el proyecto.

“Los regidores no contamos con el proyecto ni la ruta cronológica que se va a seguir, para evitar rezagos económicos y turístico que recibe la ciudad, (...) por eso sesionaremos en comisión de Arte y Cultura, para que comparezcan los secretarios encargados”, agregó.

G5 exhorta a sus compañeros a no realizar campaña política

El regidor de Morena, Edson Cortés Contreras, exhortó a sus compañeros claudistas a votar a favor de que los trabajos de las 26 comisiones que se llevan a cabo en Sala de Regidores retomen sus actividades, con el fin de trabajar en proyectos que beneficien a los ciudadanos, por lo que los invitó a dejar de realizar campaña bajo el pretexto de sostener reuniones con representante de las diversas colonias de la capital.

“Exhortamos a sus regidores que no abusen en la mayoría del Cabildo para no aprobar que se reactiven las comisiones, se niegan a que hagamos nuestro trabajo, por el que fuimos electos, vemos que andan activos en campaña pero no trabajan en lo que es nuestra responsabilidad”, dijo.

Por los que la regidora Rosa Márquez Contreras solicitó a la Sindicatura Municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento, permitir que se retomen las actividades dentro de las comisiones que se realizan en el gobierno municipal y no sólo las que tengan que ver con temas de salud relacionadas al coronavirus.