Regidores exigen ampliar red de WiFi gratuita para beneficiar a estudiantes

Los regidores de la comisión Agenda 20/30 ‘trinaron’ en contra de los 500 puntos de WiFi gratuito que otorga el Ayuntamiento de Puebla, ya que consideraron que la red de 50 Megabytes es básica y no cumple con las necesidades de los estudiantes y ciudadanos durante la pandemia COVID-19, por lo que solicitaron ampliarla.

En la sesión de la comisión de la Agenda 20/30, Juan Carlos Quiroz, representante de la empresa Kiwi Networks, quien brinda el servicio de internet gratuito, presumió que la capital de Puebla es una de las ciudades con mayor número de puntos WiFi en el país.

Asimismo, mencionó que la red de 50 MB permite que los poblanos se conecten en las 17 juntas auxiliares, en los mercados municipales, unidades habitacionales, parques de colonias y barrios, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso gratuito al internet.

Detalló que la red cuenta con filtros de contenido y de seguridad que impiden a los usuarios entrar en sitios ilegales, inmorales o que inciten a la violencia, los cuales se han instalado en países europeos.

“La red gratuita de internet del municipio de Puebla en los 500 puntos de acceso, pasó de tener 30 Megabytes a 50, (…) con esta estrategia, se disminuye la brecha digital en la capital poblana; además, se ofrece un servicio de calidad”, dijo.

Sin embargo, el informe fue cuestionado por la regidora de Morena, Libertad Aguirre Junco, quien aseguró que la calidad del internet es baja y presenta anomalías, pues ha tenido diversos reportes sobre la dificultad de conexión por parte de los poblanos, además de que no hay señaléticas que indiquen donde se ubican os 500 puntos de WiFi.

“Los datos no coinciden, me preocupa, pero debemos hacer algo para que realmente funcionen en Puebla, me están reportando los padres de familia que no sirven y otros me reclaman que dónde se ubican, quiero que me informes qué están haciendo para mejorar la velocidad de la red”, dijo.

Al reclamo se sumaron el regidor de Morena, Edson Cortés Contreras, y el del PAN, Enrique Guevara Montiel, quienes comentaron que, al acudir dentro de los puntos de WiFi, verificaron que no funcionan, por lo que solicitaron realizar un recorrido con la empresa para identificar las zonas donde falla la red.

En su intervención, el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, aceptó la propuesta de los regidores, además de que propuso instalar señaléticas de ubicación y de indicaciones para poder entrar a la red, pues comentó que la gente no sabe cómo conectarse.

“Nos hemos encontrado con personas que, al no conocer los puntos, su respuesta es que no funciona, que son dos cosas totalmente diferentes, (…) creo que esta semana hemos tenido casos mediáticos”, mencionó.

Recordó que el contrato que firmó la Comuna con la empresa Kiwi Networks tuvo un costo cercano a los 20 millones de pesos, el cual incluye que en una segunda etapa se realicen trabajos de mantenimiento, pues algunos de estos presentan daños por vandalismo