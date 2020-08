Claudia le responde a Biestro y defiende su caótica obra leyendo el Plan Municipal (VIDEO)

La alcaldesa arremetió contra el diputado de Morena, Biestro Medillina, asegurando que no porque trabaje en el Centro Histórico de Puebla conoce las problemáticas que existen dentro de la zona.

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco le respondió al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medillina, al asegurar que su ‘caótica’ obra de la rehabilitación de Centro Histórico no será un “relumbrón”, pues mencionó que los trabajos se basan en el Plan Municipal de Desarrollo,

En rueda de prensa, Rivera Vivanco arremetió contra el diputado de Morena, Biestro Medillina, asegurando que no porque trabaje en el Centro Histórico de Puebla conoce las problemáticas que existen dentro de la zona.

"Me da pena que un compañero mío ya se esté convirtiendo como en los otros políticos de los que no leen y no estudian”.

Asimismo, la presidenta detalló que el Plan Municipal de Desarrollo menciona que las obras que se van a realizar en el Centro Pretenden impulsar el desarrollo económico, de obras pública, así como el mejoramiento de la imagen de fachadas, banquetas, con el fin de dignificar y restaurar el primer cuadro de la ciudad para mantener las certificaciones derivadas a las Ciudades Patrimonio; además de que son demandas que se han generado por parte de la ciudadanía.

Aunado a esto, la presidenta municipal destacó la falta de obra hidrosanitaria en el primer cuadro de la ciudad por parte de Agua de Puebla, por lo cual invitó al diputado local a trabajar para apresurar la desprivatizar la concesión que le fue entregada a dicha empresa.

“Quiero reiterar que una cosa es que trabajen en el Centro y otra que lo vivan, es muy importante recordar y saben las problemáticas que existen, tenemos en muchas calles que serán intervenidas un drenaje que ha sido abandonado y que genera hundimientos, (…) yo diría te estas confundiendo de enemigo compañero o para quien trabajas, pero de igual manera para los que está en este animo de desinformación , la ciudadanía nos contrató para trabajar no solamente para que vengan a dar su opinión sin aportar su trabajo”, dijo.