Acusan a Secretario general de Audi por actos anticipados de campaña y amenazas

Cesar Orta Briones, de la planilla "Renovación Sindical", acusó a Álvaro López Vázquez actual Secretario General del sindicato de Audi, de incurrir en actos anticipados de campaña con la repartición de mochilas, además de agredir y amedrentar a los integrantes de su planilla.

Esta mañana en rueda de prensa y el inicio formal para campañas de la planta AUDI, el candidato Orta Briones de la planilla color negro-plata para ser electo como Secretario General durante el periodo 2020-2026, evidenció que los días 26 y 27 de agosto el aspirante de "Estabilidad Laboral y Sindicalismo para el Futuro" Álvaro López, repartió 4 mil mochilas frente a la planta armadora sin problema alguno.

A su vez, denunció a Álvaro López Vázquez por intimidar y agredir a los 18 integrantes de su planilla "negro-plata" así como por difamar a uno de sus adheridos por golpear presuntamente a uno de los empleados de la planta armadora.

"Les ha dicho a mis integrantes que somos unos retrasados, a los compañeros que no voten por mi" reprochó.

En este sentido el candidato de la planilla "Renovación Sindical" negó lazos con Leobardo Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), mencionando que sólo están queriendo ensuciar su campaña con una "guerra sucia" para que no pueda ganar las elecciones.

"No pertenezco a la CTM, no conozco a sus dirigentes y en consecuencia no tengo ningún tipo de relación con ellos la CTM no patrocina la campaña de nuestra planilla, invito a Leobardo Soto a aclarar y deslindarse de estas, falsas acusaciones de manera pública" pronunció.

Cesar Orta Briones espera que los trabajadores de la planta, puedan votar por su planilla en las próximas elecciones internas del SITAUDI, las cuales serán el próximo 1 y 2 de octubre, además de que buscará que el sindicato sea totalmente renovado, pues mediante las propuestas que poco a poco le han expuesto sus compañeros del área de pintura donde él actualmente labora, atenderá de cerca las peticiones de los sindicalizados.

Por último, son 3 planillas las cuales cumplieron los requisitos para ser candidatos a las elecciones internas de Sitaudi, pues el actual dirigente Álvaro López Vázquez buscará continuar con su cargo que ejerce desde el año 2014, con la planilla color rojo-gris de nombre "Estabilidad Laboral y Sindicalismo para el Futuro".

La segunda es la de Orta Briones, quien estuvo esta mañana en rueda de prensa, y por último de la planilla color verde-blanco con el nombre "Alianza con Todos", con su candidato José Vicente Sánchez Sosa.