Regidores paleros le compran el discurso a Claudia, también se lanzan vs Biestro

Los regidores afines a Claudia Rivera Vivanco, Iván Camacho y Ángel Rivera, salieron a la defensa de la presidenta municipal, ante la crítica que lanzó el diputado local morenista, Gabriel Biestro Medinilla, pues indicaron que las obras del Centro Histórico no son de “relumbrón”, “no son La Estrella de Puebla y el Museo Internacional Barroco”.

En rueda de prensa, ambos cabildantes siguieron el mismo discurso que la morenista, al asegurar que las declaraciones del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política vienen desde la desinformación, pese a que el Ayuntamiento no ha transparentado el proyecto ejecutivo, desconoce las medidas que se van a tomar en relación a la reactivación económica, por lo que le se comprometieron en mandarle el estudio que se realizó.

En este sentido, el coordinador de regidores, Ángel Rivera Ortega, mencionó que no es una obra de “relumbrón” como las realizadas en administraciones anteriores, y se escudó en un estudio realizado por economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a pesar de haber regidores que acusan no haber recibido el proyecto ejecutivo.

“Le haremos llegar el análisis técnico por medio del cual se hace la reactivación económica, éste fue elaborado por economistas de la UNAM que tienen un apego a la Cuarta Transformación, (…) no compartimos ese posicionamiento, toda vez que fue un estudio y un análisis muy amplio, hay que señalar que son obras de ‘relumbrón’, no hablamos de un Salón Barroco, una Estrella de Puebla”.

En cuanto al presidente de la comisión de Gobernación y Justicia, Iván Camacho Mendoza, mencionó que Biestro Medinilla está buscando ganar la simpatía de la oposición para poder competir por un cargo de elección popular el siguiente periodo electoral, aunque el presidente de Junta de Gobierno y Coordinación Política no lo ha confirmado.

“El diputado, como aspirante, porque está claro que sus declaraciones son de alguien que está en campaña, dejando mucho que desear de alguien emanado del partido (Morena), que debería hacer funciones dentro del cargo que ocupa, y me da gusto que ya no use al G5 para decir las críticas que no se atrevía a decir”, refirió.

En días recientes, Biestro Medinilla señaló que el capricho de la alcaldesa Claudia Rivera es para promocionarse de cara a su reelección y por buscar remodelar el Centro Histórico, sobre la recta final de su administración, pone en riesgo la denominación de Patrimonio de la Humanidad al primer cuadro de la ciudad.