Claudia revira críticas a Biestro y lo descalifica (VIDEO)

Claudia Rivera no se echó para atrás en su polémico plan de obras en el Centro Histórico y arremetió en contra de Gabriel Biestro, con quien se disputa la candidatura a la alcaldía por Morena.

La presidenta municipal se escudó en el Plan Municipal de Desarrollo para justificar la falta de consenso del empresariado del Centro Histórico y reviró al diputado la falta de apoyo desde el Congreso para desprivatizar el agua.

En tono contrariado, la alcaldesa expresó que le daba “un poco de pena” que un compañero y, sobre todo, el presidente del Congreso, ya se esté convirtiendo en los demás políticos, de los que no leen, los que no estudian y no escuchan (…) las aspiraciones personales en otra cancha, no con el dinero del pueblo, dijo.

Esto debido a que el domingo pasado, Biestro Medillina calificó como una obra de “relumbrón” los trabajos de la rehabilitación del Centro Histórico que planea realizar la alcaldesa municipal, la cual generará afectaciones a los comerciantes y pone en riesgo la denominación de Patrimonio Cultural.

Por ello, en rueda de prensa virtual, Rivera Vivanco se lanzó en contra del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, al mencionar que sus declaraciones se realizaron bajo la desinformación, por lo que le solicitó analizar el proyecto antes de dar su opinión.

En ese sentido, la morenista detalló que las acciones que se ejecutarán en el Centro Histórico se encuentran dentro del Plan Municipal de Desarrollo, las cuales van encaminadas al desarrollo económico, turístico, así como en infraestructura y servicios dignos; en rescatar el patrimonio edificado, la innovación de la imagen urbana y mantener las certificaciones de las ciudades patrimonio.

Asimismo, Claudia Rivera Vivanco presumió que el proyecto está alineado a los objetivos del proyecto de nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), estará participando en inversión de algunas obras.

“Tan es así, que se han considerado todos estos aspectos, el Gobierno federal estará participando con nosotros en la supervisión y en la intervención que se estará haciendo”, agregó.

Rivera Vivanco exhorta al Congreso a desprivatizar el agua en la capital

Es ese contexto, la presidenta municipal mencionó que, de igual manera, se va a tender el drenaje de las calles del Centro Histórico, el cual ha sido abandonado, lo que genera hundimientos en las diferentes zonas del primer cuadro de la ciudad y que la concesionaria Agua de Puebla no ha atendido, a pesar de que es su responsabilidad.

Por lo cual, Claudia Rivera Vivanco le solicitó a Gabriel Biestro Medillina a trabajar de manera conjunta con el fin de apresurar la desprivatización del vital líquido, con objetivo de mejorar el servicio de agua en la capital: “te estás confundiendo de enemigo, compañero, o para quién trabajas”.

“Me sorprende que mis compañeros del Congreso hagan estas opiniones, porque esto significaría que me están convocando a que yo subsidie a una empresa que vive del dinero del pueblo, (…) a mí me sorprende que, en lugar de convocarme a decirme que ya vamos a avanzar en la desprivatización, para que justamente en estos momentos de contingencia se haga justicia y se cumpla la palabra que dimos”, finalizó.