Naranjitas se manifiestan vs Claudia: no les dio aumento salarial como a sindicalizados (VIDEO)

A pesar de que las ‘naranjitas’ del Organismo Operador de Limpia (OOSL) se manifestaron en contra de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, debido a que no fueron incluidas dentro del incremento salarial del 4.1 por ciento que recibió el Sindicato Benito Juárez, el Ayuntamiento hizo caso omiso, pues mencionó que el aumento salarial no se les otorgará hasta que se defina un representante legal del Sindicato Ignacio Zaragoza, al que pertenece el personal de barrido.

Por más de 10 horas, las ‘naranjitas’ se situaron en el inmueble de operaciones del OOSL, ubicado en el Bulevar Valsequillo, entre las calles Violetas y Corregidora, en donde tomaron ambos carriles de dicha vialidad, esto bajo las consignas “Claudia, hiciste tu cochinito de 500 millones de pesos y para nosotros nada”, “a Claudia Rivera no le importan las naranjitas” y “no queremos tu reelección, fuera”.

Esto, debido a que las más de cien ‘naranjitas’ que tomaron el Bulevar, denunciaron que este 30 de agosto no recibieron su aumento salarial del 4.1, aumento que sí obtuvieron los burócratas que laboran en el gobierno municipal.

“Ella dijo que nos iba a ayudar, no es posible que no nos dé un aumento, somos quienes nos exponemos en la calle, queremos verla, que no diga que ayuda a los necesitados, nosotros nos vamos a quedar hasta que nos resuelva, somos los más vulnerables”, dijo una de las ‘naranjitas’.

Asimismo, exigieron mejoras en su equipo de trabajo y de salud, pues el OOSL les otorga cubrebocas de mala calidad y no les brinda gel antibacterial.

Ayuntamiento niega aumento debido a que no hay líder sindical

Sin embargo, el gobierno municipal encabezado por Claudia Rivera Vivanco aseguró que, pese a las demandas de las ‘naranjitas’, el tema salarial no se podrá resolver hasta que el Sindicato Ignacio Zaragoza cuente con un representante legal, pues el electo secretario general, Salvador Pérez Xilotl, aún se encuentra en espera de la toma de nota.

“El Ayuntamiento de Puebla, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), informa que, hasta el día de hoy, el Sindicato “General Ignacio Zaragoza”, en el cual están afiliados los y las trabajadoras de barrido manual, no cuenta con un representante legal para llevar a cabo la negociación sobre el incremento salarial”.