¡ Es hoy, es hoy! reabren los museos en Puebla

El mandatario del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que a partir de este día todos los museos en Puebla vuelven a la actividad con un aforo permitido de un tercio de su capacidad total.

En conferencia de prensa el gobernador indicó que hasta un tercio de la capacidad de cada museo podrá ser atendida a partir de hoy, a su vez señaló que hay un proyecto para el Museo Internacional de Barroco y todos los demás.

"Hoy arrancan los museos en Puebla su actividad, hoy un tercio de su capacidad podrá ser atendida. Claro que tenemos un proyecto sobre el Barroco y sobre todos los museos de Puebla", declaró.

A pregunta expresa sobre si hay un proyecto para el MIB posterior a la salida del ex secretario de Cultura, Julio Glocker, Barbosa puntualizó que hay una estrategia definida y no sólo para el MIB si no para todos los demás.

"La pregunta correcta sería cuál es el diseño de la estrategia de los museos en Puebla, no si después de que se fue Julio Glockner va a haber algo de actividad, eso es totalmente inexacto, lo anunciaremos pronto", comentó.

Por último, adelantó que ya hay una nueva directora de museos en Puebla que especificó será muy "diferente al controvertido director anterior", Ernesto Cortés García, y que con ella en la cabeza espera que todo vaya funcionando correctamente.

"Ya hay una directora de museos, muy distinta al controvertido director de museos que hubo, estoy muy esperanzado en que funcionen bien las cosas", finalizó.