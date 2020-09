Ya se detectó la red de criminales en Cereso de Tehuacán relacionada al maltrato humano: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló que ya detectaron la red de criminales del Cereso de Tehuacán que protagonizaron el maltrato humano y el caso se sigue investigando para delegar responsabilidades.

En conferencia de prensa Barbosa Huerta criticó el sistema de control dentro del reclusorio de Tehuacán pues puntualizó que estos actos de maltrato humano a los recién ingresados, fueron grabados y nadie los detuvo. Ante esto dejó entrever que dicha red tiene influencia en el control, por lo que el caso ya se está investigando a profundidad

" Primero implica la existencia de un celular que es lo de menos, implica la existencia de un control mediano de los hechos que ocurren dentro, el video según las investigaciones es relativamente reciente, las personas que ahí aparecen si están en el reclusorio de Tehuacán, el hecho ocurrió y la investigación está en curso para determinar responsabilidades", declaró.

A su vez reveló que hace ocho días ordenó un cateo en los reclusorios de Tepeji y Ciudad Serdán pues había denuncias acerca de portación de armas, drogas e inclsuive una aparente fuga de los reos; sin embargo, explicó que no encontraron más que cosas "menores" y que muchas veces se dicen cosas con poca dosis de verdad y mucha de mentira.

" Hace ocho días ordené un cateo simultáneo en el reclusorio de Ciudad Serdán y el de Tepeji porque había denuncias de hasta donde estaban escondidas armas, drogas y no encontramos más que pequeñas cosas. Todas estas cosas tienen algo de verdad y mucho de mentira y viceversa", comentó.

Finalmente el mandatario expuso que tiene conocimiento sobre los nexos entre reporteros de nota roja y delincuentes, siendo estos últimos mencionados quiénes les piden escribir ciertas cosas para influir en ciertas decisiones, sobre esto mencionó que son cosas que no deben ocurrir.

"Yo me entero de todo y valoramos todo, cualquier nota, yo sé que reporteros de nota roja hablan con delincuentes y quiénes les piden escribir tal cosa para influir en determinadas decisiones , si lo sabemos, ellos escriben sin pensar que no sabemos. Son cosas que no deben ocurrir, piensan que como son reporteros pueden