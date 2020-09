SEP ha recibido 11 quejas por cobros excesivos en inscripciones escolares

El Secretario Melitón Lozano Pérez detalló que han recibido varias quejas sin embargo no precisos cuantas escuelas y en específico de que fueron o cuanto les estaban cobrando por las cuotas de inscripciones

A la fecha la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha recibido 11 quejas por cobros excesivos de inscripciones y cuotas mismos que han resuelto mientras que acotó los docentes del estado han tenido que recurrir a diversas herramientas para el ciclo escolar actual.



En tanto el funcionario detalló que cada maestros hizo previamente un registro de cuántos alumnos no cuentan con acceso a internet para buscar herramientas externas como guías de apoyo y clases vía televisión como lo ha dado la Federación.



Esto pues refirió que durante los 15 días de capacitación hicieron esta evaluación a sus alumnos de cara al ciclo escolar 2020-2021 el cual arrancó en línea y aún no se tiene certeza de cuándo puede ser presencial.



"El registro que tenemos es que cada maestro hizo un diagnóstico a ellos se les atiende mediante conectividad y de buscar medios externos televisión guías en los 15 días de capacitación diagnosticaron como estaba la situación del grupo", expresó