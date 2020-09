Atención cuentahabientes: Así roban los retiros en cajeros HSBC (FOTOS)

A través de redes sociales, un usuario poblano dio a conocer la manera en la que operan los amantes de lo ajeno, ya que al intentar retirar dinero del cajero HSBC sucursal 779 en la Colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla se llevó la sorpresa que le indicaba en la pantalla que "ya podía tomar su dinero" pero en ese momento se percató que había algo que impedía la salida de los billetes.

Finalmente relata el usuario que minutos después se puso en contacto al 911 para solicitar apoyo de la policía, una vez que llegaron al lugar los uniformados se dieron a la tarea de retirar un artefacto muy parecido a una regla de metal que impedía poder tomar los billetes.

Publicación original:

"AMIGOS, NUNCA CREÍ QUE ME FUERA A PASAR, VINE A SACAR DINERO DEL CAJERO DEL HSBC SUCURSAL 779 BUGAMBILIAS METÍ MI TARJETA, PUSE MI NIP Y ELEGÍ LA CANTIDAD DESEADA, EL CAJERO ME INDICABA QUE TOMARA MI DINERO PERO NO SALÍA Y FUE AHÍ CUANDO ME PERCATÉ QUE HABÍA ALGO QUE IMPEDÍA LA SALIDA DE LOS BILLETES, POR LO QUE INMEDIATAMENTE LLAMÉ A LA POLICÍA LOS CUALES LLEGARON RAPIDO Y ME APOYARON CON UN DESARMADOR Y QUITARON UNA REGLA DE METAL, LOS OFICIALES ME DIJERON QUE ESTO ES ALGO MUY NORMAL QUE PASA, POR FAVOR TENGAN MUCHO CUIDADO Y REVISEN ANTES DE SACAR DINERO".