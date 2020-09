Barbosa revela otro caso de maltrato infantil, el padre ya está encarcelado

El dirigente resaltó que no descarta el aumento de penas para ningún tipo de delito; sin embargo, enfatizó en que penas de 150 años no resuelven el problema en realidad

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reveló otro caso de maltrato infantil , destacando que el padre del menor, está encarcelado pues la prioridad de su administración es proteger los derechos humanos.

"Les voy a contar el caso de un niño de dos meses, la delegada del DIF le habla a mi esposa y le dice: Charo se me muere un niño acá y no sabemos cómo salvarlo, pues mandalo a un hospital, te mando la ambulancia.

Era un niño de dos meses, lo traen al hospital del niño poblano, le comienzan a hacer estudios y le encuentran que tenía taponados la laringe, faringe con toallitas para secar, toallitas húmedas, imagínense, el chamaquito a los dos días lo teníamos en excelente estado, hoy está en la cárcel el papá, giramos orden de aprehensión contra la mamá e iba a haber contra los abuelos, contra todos y les quitamos la custodia porque si los protegimos", declaró.

A su vez, el dirigente resaltó que no descarta el aumento de penas para ningún tipo de delito; sin embargo, enfatizó en que penas de 150 años no resuelven el problema en realidad, simplemente son medidas que toman ciertas autoridades para ganar la simpatía de la gente.

" Penas de 150 años no tienen lógica son solamente para captar la simpatía de la gente pero realmente no resuelve nada, yo no descarto la posibilidad de aumento de penas para ningún delito", comentó.

" Lo que se debe de abonar en esta materia es a la vía del estado para disminuir la comisión de las faltas de los delitos", finalizó.