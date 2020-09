Están a la venta los tres helicópteros adquiridos por Moreno Valle: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que ha puesto en venta los tres helicópteros propiedad del estado que fueron adquiridos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, ya que reiteró que sus costos por mantenimiento y la contratación del seguro son excesivos.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que las tres aeronaves fueron encargadas a corredores profesionales para su venta; sin embargo, el gobierno primero deberá realizar una inversión para darles mantenimiento y que esto les permita elevar su valor.

Barbosa indicó que los helicópteros continúan sin seguro, por lo cual están resguardados sin funcionar.

Los helicópteros se venden, los tenemos encargados a varios corredores profesionales en aeronaves para su venta, hay que invertirles alguna suma para darles un mantenimiento que les permita elevar su valor, pero no tienen seguro no tienen un contrato de mantenimiento específico, por tanto, no vuelan”.

El 31 de marzo, el gobernador Barbosa Huerta anunció que ante los costos excesivos que representaban las tres aeronaves adquiridas durante el morenovallismo determinó liquidar el andén y al personal del hangar para poder arrendar dos aeronaves a un costo menor y así atender las emergencias del estado.

Aseguró que el arrendamiento de las dos aeronaves genera a la administración estatal ahorros de millones de pesos; sin embargo, no precisó la cifra.

