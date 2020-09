Regidor de Morena pide a Claudia limpiar corrupción en su gobierno

El regidor José Luis González Acosta pidió a la alcaldesa transparentar las demás acusaciones de corrupción durante su administración, pues de no hacerlo estaría utilizando el despido de Beatriz Martínez como cortina de humo para desviar la atención de las obras del Centro Histórico.

A través de un comunicado, González Acosta mencionó que es momento de que la edil continúe limpiando de corrupción las demás acusaciones que se han presentado en su mandato como son el tema de bolardos, las despensas, así como las denuncias de algunos regidores que pidieron sobornos

Ya que en caso de no hacerlo, estaría usando de excusa la destitución de la ahora ex secretaria de Desarrollo Urbano para desviar la atención de la remodelación del primer cuadro de la ciudad, pues de esta obra aún no reciben el proyecto ejecutivo

Asimismo, mencionó que las anomalías en la dependencia ya mencionada se venían dando desde las administraciones anteriores, pero la alcaldesa decidió no cambiar a los principales funcionarios.