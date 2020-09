Inicia proceso para renovar sindicato de Volkswagen

Este lunes, el Sindicato Independiente de trabajadores de la Industria Automotriz de la Volkswagen México, lanzó la convocatoria para registrar a los candidatos con el fin de asumir los cargos de secretario auxiliar divisional de división 2 , Comisión de equidad y género así como la elección de delegados auxiliares divisionales para el periodo 2020-2024

A través de un comunicado, se lanzó dicha convocatoria para registrar a los candidatos de estos cargos, mismos que tendrán que cumplir con 9 requisitos y lineamientos para poder ser parte de las elecciones los cuales son los siguientes:

Ser socio del sindicato, tener no menos de 6 años laborando en la planta Volkswagen, ser mexicano, estar al corriente de sus pagos de cuotas sindicales, no haber sido suspendido por el sindicato, no ser responsable de malos manejos en el trabajo, una identificación oficial y credencial de trabajador en buen estado entre otros.

Las elecciones para el Sindicato Independiente de trabajadores de la VW México, se llevarán a cabo en 3 fechas, las cuales inician el próximo domingo 20 de septiembre con la elección de la comisión de equidad y género de 8 a 11:00 horas, ese mismo día pero de 11 a 17:00 horas también se llevará a cabo la elección de secretario auxiliar divisional división 2.

Posteriormente el domingo 27 de septiembre, se llevará a cabo la elección de delegados auxiliares divisionales de 4 divisiones, 8, 6, 4 y 2 en diferentes horarios dependiendo el cargo desde las 9 hasta las 17:00 horas.

Por último, el domingo 4 de octubre se llevará a cabo la elección de delegados auxiliares divisionales división 1, 3, 5 y 7 de igual manera de 8 a 17:00 horas.