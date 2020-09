Beatriz Carreño triangulaba sus moches como "servicios de consultoría" y hasta los facturaba

A su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño desarrolló un modus operandi para el cobro de ‘moches’ a constructores: la triangulación de esos sobornos como “servicios de consultoría” por los trámites que ella misma aprobaba.

Los sobornos que pedía como “servicios de consultoría” eran facturados a través de la razón social DIPSO SA de CV, cuyo concepto eran asesorías para tramitar permisos ambientales y licencias de construcción.

Documentos en poder de CAMBIO, revelan que la hoy ex funcionaria solicitó un ‘moche’ de 200 mil pesos para emitir los permisos para la construcción de una sucursal de la tienda Elektra, ubicada en el Bulevar Municipio Libre, triangulando el cobro a través de DIPSO, que emitió la factura 1041 por 174 mil 200 pesos, más 27 mil 872 pesos de IVA, para dar un total de 202 mil 72 pesos que le fueron entregados.

Fuentes consultadas por CAMBIO refirieron que la facturación del ‘moche’ fue denunciada por los propios empresarios que solicitaron los permisos de construcción, pues revelaron que, como condición, les exigieron el pago a la empresa DIPSO SA de CV, para que pudieran obtener el aval de Martínez Carreño en sus trámites.

La factura 1401, emitida por dicha empresa, señala que se pagó por el concepto de consultoría y trabajos de gestoría; respecto de la obtención de las licencias y permisos, hasta llegar a la obtención de la licencia de funcionamiento de la tienda Elektra, que se ubica en la colonia Jardín.

Esta casa editorial verificó que el nombre del representante legal de DIPSO SA de CV, es Héctor Mauricio Kanchi Aguayo, el cual se puede observar dentro del padrón de proveedores del Ayuntamiento de Puebla hasta el pasado 25 de septiembre del año 2019.

El día de ayer, Beatriz Martínez Carreño fue despedida de la titularidad de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad por la presidenta Claudia Rivera Vivanco, debido a que es señalada por haber participado en actos de corrupción.

Cobró ilegalmente permisos y sanciones, denunció Smadsot

Fue el propio gobernador Miguel Barbosa quien denunció los actos ilegales y de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio, al revelar que dicha dependencia había expedido más de mil permisos de obras y 500 regularizaciones, además de cobrar, de manera indebida, multas sin que el Ayuntamiento tenga esta facultad.

Además, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, dio a conocer que la dependencia municipal realizó, en 2019, cerca de mil 129 trámites de plan de manejo de residuos y 541 trámites de regularización, sin embargo, muchos de éstos fueron expedidos de manera irregular, pues carecían de facultades para autorizarlos.

Claudia defiende a Martínez Carreño y corren a funcionario menor

En respuesta, el miércoles pasado, Rivera Vivanco exculpó a su administración de entregar y realizar cobros irregulares de los permisos en el área de Desarrollo Urbano, señalando que la titular de la Smadsot, Beatriz Manríque Guevara, le entregó información errónea sobre las acciones del Ayuntamiento al gobernador Miguel Barbosa y diciendo que estaba dispuesta a aclararlo.

“Por supuesto que no, porque ya se dio a conocer que ha sido imprecisa la información que le hicieron llegar los propios titulares de las dependencias al señor gobernador, con todo gusto revisamos si un servidor público o servidora que está como responsable de la dependencia estatal no hace su trabajo”, dijo.

No obstante, la presidenta municipal decidió ‘cortar la cabeza’ de David Letipichia como director de Desarrollo Urbano, siendo "motivos personales" la supuesta razón por la que el ex funcionario dimitió, y no por la cobranza de ‘moches’ para la entrega de permisos a empresarios.

Con moches, Martínez Carreño compra un penthouse

El periodista Carlos Macías Palma, en su columna Es de Muy Buena Fuente, dio a conocer que la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, adquirió un penthouse a un costo cercano de 3.5 millones de pesos, antes de ser destituida por la presidenta municipal.

De acuerdo al documento que muestra Macías Palma, el inmueble está ubicado en San Andrés Cholula: En el número 7 de Paseo Opera, Town Center, torre A, departamento 708-A, e indica que Martínez Carreño es la única propietaria del departamento.

Asimismo, muestra que la autoridad que avaló la compra fue la Notaria Pública 19 de Puebla, esto bajo el folio electrónico 02881211, en donde aparece la cuenta predial U-134142, a nombre del apoderado, Isaac Cherem Dabbah.

Del mismo modo, informa que Beatriz Martínez Carreño adquirió, desde el año 2013, un crédito por más de 2 millones y medio de pesos, para la adquisición de una casa, ubicada en la calle Casa de los Muñecos oriente, número 19, de la unidad habitacional de la BUAP, mismo que se ha negado a finiquitar.

Sin embargo, este día Rivera Vivanco anunció que por actos de corrupción destituyó a Beatriz Martínez Carreño de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, así como a Ismael Couto, director de Medio Ambiente, por lo cual serán denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción y la dependencia será auditada.