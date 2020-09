No le dijimos corrupta ni la vamos a denunciar: Liza recula ante el reto de Beatriz Martínez (VIDEO)

La secretaria general del Ayuntamiento, Liza Aceves, se achicó ante el reto lanzado por la ex secretaria Beatriz Martínez y aclaró que la denuncia penal no será contra ella, además de afirmar que nunca la llamaron corrupta.

En entrevista, Aceves López se deslindó al Ayuntamiento de Puebla de haber acusado de corrupta a Martínez Carreño, pues aseguró que son los medios de comunicación los encargados de querer generar un enfrentamiento entre ambas partes.

Asimismo, la secretaria general destacó que Beatriz Martínez está en su derecho de salvaguardar su reputación, motivo por el cual mandó la carta aclaratoria a esta casa editorial y no con fines de retar a la alcaldesa.

“No es un asunto que se esté dimitiendo entre la presidenta municipal y ella (Beatriz Martínez), se están presentando una serie de denuncias de eventos que podrían ser delictivos, no es contra la secretaria y la serie de epithets que se han vertido en los medios, no son la opinión del ayuntamiento de la ex secretaria”, refirió.

En la edición impresa de hoy, CAMBIO documentó que la hoy ex secretaria de Desarrollo Urbano pidió al Ayuntamiento de Puebla presentar las pruebas de corrupción de las cuales se le acusa, además de señalar que procedería legalmente contra el gobierno municipal.