Recula gobierno de Claudia en ofensiva vs ex secretaria: no le dijimos corrupta ni habrá denuncia en su contra (VIDEO)

El gobierno municipal reculó en las acusaciones de corrupción que la propia alcaldesa Claudia Rivera lanzó en contra de Beatriz Martínez para destituirla como secretaria de Desarrollo Urbano, pues tras la exigencia de la ex funcionaria de que presentaran las pruebas, ayer, la secretaria general, Liza Aceves López, le ‘enmendó la plana’ a su jefa y aseguró que nunca la llamaron corrupta.

El gobierno de Claudia Rivera Vivanco reculó ante la exigencia de la ex titular de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, sobre mostrar las pruebas de supuesta corrupción –a través de una carta enviada a CAMBIO–, pues la secretaria general, Liza Aceves, cambió el discurso y dijo que nunca la llamaron corrupta e, incluso, la denuncia penal será en contra de quien resulte responsable y no contra la ex funcionaria.

En entrevista, Aceves López deslindó al Ayuntamiento de Puebla de haber hecho alguna acusación de corrupción en contra de Martínez Carreño, señalando que los culpables de realizar estos calificativos fueron los medios de comunicación que buscan un enfrentamiento entre ambas partes.

Asimismo, aseguró que la denuncia que piensa interponer el Ayuntamiento, una vez que la Contraloría municipal realice las investigaciones en el caso de ‘moches’ en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, no será contra la ex titular, sino contra quien resulte responsable de realizar eventos con apariencia de delitos.

“No es un asunto que se esté dirimiendo entre la presidenta municipal y ella (Beatriz Martínez Carreño), se están presentando una serie de denuncias de eventos que podrían ser delictivos, no es contra la secretaria y la serie de epítetos que se han vertido en los medios, no son la opinión del Ayuntamiento de la ex secretaria, por lo tanto, nos deslindamos de cualquier acto que esté tratando de manchar su nombre”, refirió.

El pasado lunes, Claudia Rivera Vivanco removió de los cargos de titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y director de Medio Ambiente, a Beatriz Carreño e Ismael Couto Benítez, respectivamente, asegurando que tenía los indicios suficientes y había instruido una auditoría en contra de la dependencia por corrupción.

“Hemos luchado por erradicar las malas prácticas de corrupción en la administración pública, municipal (…) hoy les doy a conocer la remoción de la Secretaría de Desarrollo Urbano, derivado de un proceso que se funda en denuncias, he instruido a iniciar una auditoría profunda, que limpie este espacio que ha servido para la corruptela, lo que se le denominó el Cartel Inmobiliario”, mencionó Rivera Vivanco el pasado lunes.

Luego de que CAMBIO documentó la forma en que Beatriz Martínez triangulaba sus ‘moches’ a través de una empresa ‘fantasma’, la ex funcionaria municipal emitió una carta aclaratoria en la que desconoció estas prácticas, además de solicitar a Rivera Vivanco sustentar las acusaciones de corrupción en su contra.

También aseguró que acudiría a las instancias legales correspondientes, pues los señalamientos de la administración claudista sólo están desprestigiando su nombre, ya que no incurrió en los delitos señalados.