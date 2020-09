Esposa de regidor muerto de Hueyotlipan acusa a Claudia de incumplir con apoyos

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha hecho ‘oídos sordos’ a las solicitudes de entrega de pensión de María Romero, esposa de Elíseo Rosas Soriano, el fallecido regidor de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, pues a tres meses de su deceso, no le ha dado ningún tipo de apoyo, a pesar de estar en la nómina municipal.

En entrevista con CAMBIO, María del Socorro Romero Rojas dio a conocer que su esposo, Eliseo Rosas Soriano, de 57 años de edad, falleció desde el pasado 28 de mayo, a consecuencia de una neumonía atípica.

Tras el deceso de su marido, María Romero indicó que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del Ayuntamiento, ya sea para poder tramitar la pensión que le corresponde, pues su esposo se encontraba dado de alta dentro de la nómina municipal, o algún otro apoyo para cubrir los gastos funerarios.

“Si se pudiera, la pensión, porque ahorita, mientras puedan, mis hijos me van a apoyar, a él le hacían los descuentos del Seguro de su salario, (…) un día me marcaron para preguntar por mi esposo, les dije que falleció y ya, no me volvieron a marcar”, manifestó.

Refirió que el único contacto que ella ha tenido de manera directa con el Ayuntamiento fue en una ocasión en donde llamaron a su casa buscando a su esposo, sin embargo, al informar de su deceso, nunca más recibió alguna llamada de la administración municipal.

Inclusive, el edil de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan envió un oficio a la Secretaría de Gobernación municipal, el cual se encuentra en poder de esta casa editorial, solicitando un apoyo para los gastos funerarios de Eliseo Rosas, el cual se encuentra fechado al 9 de junio y que, hasta la fecha, no ha sido respondido.

Aseguró que el único sostén económico que tiene es el apoyo que le han dado sus hijos, además de una modesta pensión de su esposo durante el tiempo que trabajo en una empresa, toda vez que en el mes de junio fue despedida de su centro de trabajo.

Rivera Vivanco desatiende obligaciones

Tras esta situación, Jesús Zaldívar Benavides, dirigente municipal del PAN, criticó el actuar del gobierno encabezado por Rivera Vivanco, al no apoyar a los propios integrantes de su Ayuntamiento.

Esto, a pesar de que fue su propia administración la que dio de alta dentro de su nómina a los regidores y que ahora ha dejado abandonada a María del Socorro Romero, ante la pérdida de su esposo, que era regidor en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.

Además, lamentó el hecho de que la edil asegure que mantiene una relación cercana con los trabajadores del Ayuntamiento e integrantes de las juntas auxiliares, y no asuma el pago de pensión a la viuda de Rosas Soriano.