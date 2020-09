Modernización de Centro Histórico provocará la quiebra de más negocios

El director de la Asociación de Hoteles y Moteles, Puebla, Gustavo Ponce de León, señaló que las obras de remodelación en el corredor 5 de Mayo, así como otras vialidades en el Centro Histórico, son decisiones mal tomadas por la alcaldesa Claudia Rivera, pues teme que los diferentes negocios terminen quebrando en medio de la reactivación económica; en contraste, el presidente César Bonilla del COE aseguró que se deben realizar cuanto antes.

En entrevista con CAMBIO, Ponce de León criticó las acciones de Rivera Vivanco al tener una mala gestión en cuanto a las obras de mejora urbana en el corredor 5 de Mayo, pues aseguró que no son tiempos para comenzar este proyecto, sobre todo mientras se está tratando de tener una recuperación económica, después del cierre obligado de la pandemia.

En este sentido, a pesar de señalar de que no está en contra de cualquier obra que tenga por objetivo embellecer la ciudad, ya que se incrementaría el turismo, el director de la Asociación de Hoteles y Moteles señaló que, al menos, en lo que queda de este año, afectará a los diferentes sectores que cuentan con sus negocios dentro de la zona donde se llevarán a cabo estas obras.

“No estamos en contra de cualquier obra que embellezca nuestra ciudad, pero esto se debe de hacer con un plan debidamente estructurado y que se dé un programa para que no afecte la actividad comercial y turística, queremos que los encargados nos digan cómo se harán y que también respeten el tiempo que vayan a implementar y no se prolongue el doble, como ha surgido con otras obras; eso nos perjudicaría”, recalcó Gustavo Ponce de León.

A su vez, reprochó que la presidenta tome este tipo de decisiones en medio de una recuperación económica, pues el director de dicha asociación no entiende la razón por la cual la alcaldesa quiere hacer estas obras, en lugar de adelantarlas cuando estuvo cerrado el Centro Histórico por la pandemia.

“Yo pienso que es una decisión mal tomada, nos va a perjudicar enormemente, ¿Por qué, si el Centro Histórico estuvo cerrado por la pandemia durante muchos meses, no lo aprovecharon para realizar las obras? No sé para qué en este momento, estamos tratando de ver con la presidencia municipal que esta obra no se haga por ahora, no nos oponemos, pero queremos que se planee bien, los negocios están saliendo adelante, no nos explicamos estas obras” reprochó.

“Se deben hacer estas obras lo antes posible”: César Bonilla

En contraste, el presidente César Bonilla Yunes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) pidió que estas obras se realicen lo antes posible, pues está a favor de las acciones de la alcaldesa, ya que refirió que si se llega a aplazar el proyecto de mejora en el corredor 5 de Mayo, será complicado para el paso peatonal, pues en esos momentos el estado podría pasar a semáforo amarillo o verde.

“La verdad es que tenemos que ver a futuro, y una de las principales actividades que trae el crecimiento económico en Puebla es el turismo, yo considero que es el momento adecuado, antes de que se libere por completo el confinamiento y pasemos a semáforo amarillo o verde, de hacer estas obras para embellecer el Centro Histórico y cuando se salga de la pandemia, ver esta zona mejorada, limpia y novedosa que estoy seguro que generará empleos en la obra pública”

A su vez, el empresario refirió que entre más rápido se lleven a cabo estas obras, estaría mejor, pues comentó que sería más complicado realizarlas, toda vez que se comenzarán a liberar las actividades turísticas en la capital a un cien por ciento, por lo que podrían afectar el paso peatonal, y por ende, el turismo cuando la entidad ya esté controlada ante casos de coronavirus.